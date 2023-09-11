Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo oldu. Halk Tv konuğu Hacer Foggo kimdir ve Hacer Foggo kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Hacer Foggo kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Hacer Foggo kimdir? Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo (4 Aralık 1967, Zile), gazeteci, yazar, insan hakları aktivistidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü bitirdi. On beş yıl, gazete ve dergilerde muhabir olarak çalıştı. Ağırlıklı olarak insan hakları ve kent yoksulluğu üzerine çalıştı.

2016'da okuluna devam edemeyen çocuklar için Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi'ni kurdu. 2020'de Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucularından biri oldu. Askıda Hayatlar – Yoksulluk Günlükleri adlı bir kitabı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü görevini sürdürüyor.

Ödülleri

2015'de Ashoka Fellowu seçildi.

2021'de Wow Dünya Kadınlar Festivali'nde lider kadınlardan biri seçildi.

2022'de SES Yılın Kadınları 2021 ödülünü aldı.

2022'de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi 29. ÇGD Uğur Mumcu Dayanışma Ödülü'nü aldı.