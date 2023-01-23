Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş oldu. Halk Tv konuğu Gürcan Dağdaş kimdir ve Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gürcan Dağdaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli? Gürcan Dağdaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜRCAN DAĞDAŞ KİMDİR?

Gürcan Dağdaş, 20 Mayıs 1960'da Kars'ta doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Hatun'dur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı olup halen bu görevini sürdürmektedir. 20. Dönem İstanbul Milletvekili. 54. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Demokrat Türkiye Partisi'ne üye oldu. 2002 yılında da Kars ilinden bağımsız aday oldu.

Bunun yanında Toplumsal Çözülme, Kağıda Düşenler ile Düşünceye Davet isimli üç eser yayınlandı. Tercüman gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Dağdaş, 10 Şubat 2005 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmıştır. Fakat 30 Eylül 2014'de MHP'den ayrılmıştır. Öte yandan 22 Temmuz 2007'de yeniden Kars milletvekili seçilmiştir. Dağdaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.