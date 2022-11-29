Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kimdir ve Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli?

Altılı Masa dokuzuncu kez Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldi

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gültekin Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal, 1976, Afyonkarahisar'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanı oldu.

2005'te gerçekleştirilen DYP kongresinde de genel idare kurulu üyeliğine getirildi.

2007 yılında da yapılan seçimlerde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde de genel başkanlığı yapan Uysal, aile şirketi Reisoğlu Mermer'de de çalışma hayatını sürdürdü. Bunun yanında Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

Ayrıca Türkiye Günlüğü ile Piyasa dergilerinde de çeviriler yayınladı.

27. dönem İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayıdır.