Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca oldu. Halk Tv konuğu Gülizar Biçer Karaca kimdir ve Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?

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İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gülizar Biçer Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? Gülizar Biçer Karaca biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

25. dönem CHP milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca, 1970 Denizli doğumlu.

1989'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlıkla birlikte SHP'de siyasete başladı.

1990'da CHP Gençlik kollarında görev yaptı.

1999-2004 yılları arasında CHP'den Kınıklı Belediye Meclis üyeliği yaptı. Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca, Aile içi Şiddetin önlenmesi, Medeni Kanun ve Kadın Hakları konularında çalışmalar yaptı,

2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı.

TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

27.dönem CHP Denizli milletvekili adayıdır.

Orta düzeyde Almanca bilen Gülizar BİÇER KARACA, evli ve bir çocuk annesidir.