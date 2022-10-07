Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak oldu. Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir ve Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli?