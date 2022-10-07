Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak oldu. Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir ve Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli?
İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gönül Boran Özüpak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK KİMDİR?
Gönül Boran Özüpak 1974 yılında dünyaya geldi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olanGönül Boran Özüpak, 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
Gönül Boran Özüpak 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını görevindedir.