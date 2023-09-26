Halk Tv konuğu Fırat Aral kimdir? Fırat Aral kaç yaşında, nereli? Fırat Aral biyografisi!
Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İş Adamı Fırat Aral oldu. Halk Tv konuğu Fırat Aral kimdir ve Fırat Aral kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Fırat Aral kimdir? Fırat Aral kaç yaşında, nereli?
İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İş Adamı Fırat Aral oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Fırat Aral kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Fırat Aral kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Fırat Aral kimdir? Fırat Aral kaç yaşında, nereli? Fırat Aral biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
FIRAT ARAL KİMDİR?
Fırat Aral, Elazığ doğumlu elektronik mühendisidir. Fırat Aral, bir süre şehir dışında çalışmasının ardından memleketine dönerek ticarete atıldı. Fırat Aral, memleketi Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kürk köyü Eskibağlar mevkiinde arazi aldı ve "öküzgözü- boğazkere" üzümü yetiştiriyor.