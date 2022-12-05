Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç oldu. Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir ve Filiz Saraç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Filiz Saraç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Filiz Saraç 1 Mayıs 1968 yılında Trabzon'da doğdu. Avukat olan Filiz Saraç, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kamu Hukuku branşında yapmıştır. 32 senedir avukatlık yapan Filiz Saraç, İngiltere'de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

Filiz Saraç doğum tarihi : 1 Mayıs 1968

Filiz Saraç kaç yaşında : 54 yaşında

Filiz Saraç nereli : Trabzon

Filiz Saraç mesleği ne : Avukat, İstanbul Barosu Başkanı

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'na seçilen Avukat Saraç, görevinden istifa ederek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun kuruluşunda görev aldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun Baro Genel Kurulu seçimlerini kazandığı ilk seçim olan 2002 yılından 2004 yılına kadar, Baro Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik yaptı. Ayrıca çeşitli dönemlerde Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak seçilmiştir. TBB Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. Avukat Filiz Saraç çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır. 8 Mart 2020'de; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan 'Türk Kadınlar Birliği' tarafından "Toplumda Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Bilincine Katkıları" nedeni ile Ödüle layık görülmüştür.

Filiz Saraç 23 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul Barosu başkanı seçilmiştir.