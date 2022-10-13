Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Elazığ Milletvekili Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Halk Tv konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir ve Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Elazığ Milletvekili Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli? Fatih Mehmet Maçoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜRSEL EROL KİMDİR?

1963 yılında Elazığ'da doğdu. Siyasetle 1988 yılında üniversite eğitimi sırasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de (SHP) Çankaya Gençlik Kolları'nda tanıştı. Hemen akabinde 1990 ve 1991 yıllarında Parti'nin Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları'nın örgütlenmesini gerçekleştirerek bu görevi de başarıyla tamamladı. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1995-2014 yılları arasında çeşitli Alevi ve Sivil Toplum Örgütleri'nde yöneticilik yaptı

Gürsel Erol siyaset yaşamında bir çok ilklere imza atmıştır: SHP tarihinin en genç Gençlik Kolları Genel Başkanı SHP ve CHP'nin en genç İl Başkanı Ünvanı O döneme kadarki en genç milletvekili adayı Tuncelililer Vakfı en genç Genel Başkanı O döneme kadarki en genç Parti Kurultay Delegesi Profesyonel İş Hayatı'na da genç yaşlarada atılan Gürsel Erol, siyaset hayatında gösterdiği başarı grafiğini iş hayatına da yansıtmıştır. Tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi, tamamlamış olduğu işlerden bir çok defa Tarihi Kentler Birliği'nden "Yılın En Başarılı Restorasyonu Ödülü" nü almıştır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.

27.dönem CHP Elazığ milletvekili adayıdır.

Gürsel Erol bekar ve 2 çocuk babasıdır.