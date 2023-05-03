Halk Tv konuğu Emirali Türkmen kimdir? Emirali Türkmen kaç yaşında, nereli? Emirali Türkmen biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeşil Sol Ankara Milletvekili Adayı Emirali Türkmen oldu. Halk Tv konuğu Emirali Türkmen kimdir ve Emirali Türkmen kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Emirali Türkmen kimdir? Emirali Türkmen kaç yaşında, nereli?