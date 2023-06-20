Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Hukukçu Ece Güner oldu. Halk Tv konuğu Ece Güner kimdir ve Ece Güner kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Hukukçu Ece Güner oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ece Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ece Güner kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, nereli? Ece Güner biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ECE GÜNER KİMDİR?

Ece Güner, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1992 senesinde prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olduktan sonra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Gerek Türk hukuku gerekse Avrupa Birliği hukukundaki derin bilgi birikimi, iş ahlakı ve müvekkillerinin en karmaşık isteklerini bile karşılama konusundaki eşsiz yeteneği ile bilinen Ece Güner, Türkiye'de son 15 yılda en fazla birleşme ve devralma işlemi tamamlayan avukatlardan biri olarak, Türkiye'nin en iyi avukatları arasında yer almaktadır. Olağanüstü iş tecrübesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak gördüğü Türk demokrasisini iyileştirmeye kendini adamıştır. Ece Güner, Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir.

Ece Güner Fransızca, İngilizce ve Türkçe konuşmaktadır.