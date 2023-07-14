Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, Sorel Dağıstanlı ile Gündem Özel programının bugünkü konuğu Dr. Onur Alp Yılmaz oldu. Halk Tv konuğu Dr. Onur Alp Yılmaz kimdir ve Dr. Onur Alp Yılmaz kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Dr. Onur Alp Yılmaz kimdir? Dr. Onur Alp Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Sorel Dağıstanlı ile Gündem Özel programının bugünkü konuğu Dr. Onur Alp Yılmaz oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Dr. Onur Alp Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Dr. Onur Alp Yılmaz kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Dr. Onur Alp Yılmaz kimdir? Dr. Onur Alp Yılmaz kaç yaşında, nereli? Dr. Onur Alp Yılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DR. ONUR ALP YILMAZ KİMDİR?

Onur Alp Yılmaz 1991 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya gelmiştir. Yılmaz Işık Üniversitesi öğretim üyesi ve Daktilo 1984 sitesi ve Politikyol yazarı. Annesi Dr. Sibel Yılmaz, babası ise Mali Müşavir Ferşat Yılmaz'dır. Lise tahsilini doğup büyüdüğü Karasu'da tamamlamıştır. Işık Üniversitesi mezunudur, yine aynı üniversite'de Yüksek Lisans yapmıştır. Türkiye'de Sosyal Demokrat Düşüncede İdeolojik Dönüşüm: Demokratik Sol Parti başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi'nden doktora derecesini almıştır.

Dr. Onur Alp Yılmaz Işık Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve ODTÜ'nde dersler vermektedir.Dr. Yılmaz'ın akademik çalışmalarının haricinde, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çeviri ve makaleleri de bulunmaktadır.

Eğitim

Doktora, Türk İnkılap Tarihi – Ankara Üniversitesi

MA 2017 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) – İstanbul Bilgi Üniversitesi

BA 2015 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) – ışık üniversitesi

BA (Erasmus, 2014) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) – Lodz Üniversitesi, Polonya