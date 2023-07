Gözde Şeker ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğuDeniz Bağrıaçık oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Deniz Bağrıaçık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Deniz Bağrıaçık kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Deniz Bağrıaçık kimdir? Deniz Bağrıaçık kaç yaşında, nereli? Deniz Bağrıaçık biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ BAĞRIAÇIK KİMDİR?

Deniz Bağrıaçık, frankofon eğitimine 11 yaşında Sainte Pulchérie Fransız Ortaokulun'da başladı, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde devam etti. Mezuniyetinin ardından Galatasaray Üniversitesi'nde sosyolojibölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ekonomi ve çalışma sosyolojisi oryantasyonunu tamamlayarak Cenevre Üniversitesi'nden mezun oldu. Üniversitede bulunduğu dönemde Birleşmiş Milletler'in ülkelerin gelişme indexlerinin hazırlanmasında, bakımevlerinde siyasi tercihlerin yapılması araştırmalarında görev aldı. Yüksek lisansı tamamlarken, kariyerindeki ilk işine özel bankacılık alanında, Credit Europe'ta başladı. 2011 yılında ise New York'a gitti.

Güncel olayları takip ederek hazırladığı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki yazılarını New York'ta yerel bir gazete için yazmaya başladı. Yazıları daha sonra "Cumhuriyet", "Birgün", "İstanbul Art News" , "Harvard Business Review", "Elle France" , Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti. 2017'de ilk kitabı Türkiye'deki yabancıların Türkiye'ye bakışını anlatan Sorsana Bizi Sevmiş mi yayınlandı.İş hayatının içerisinde yazılarına devam ederken,JP Morgan Vakfı'nın Türkiye proje liderliğini üstlendi.

2016 kasım ayında, Paris V Sorbonne Üniversitesi'nde yoksulluğun önüne geçmeyi sağlayacak iş modellerinin sosyo ekonomik etkileri üzerine doktora tezini hazırlarmak için Fransa'ya gitti. Doktora tezi içinziyaret ettiği Dar Es Salaam'da, bir yetimhanedeki çocukların durumdan etkilenen Bağrıaçık, çocuklar için çeşitli çalışmalarda bulundu. Ailelerinin varlığını keşfedince, belgeseller hazırlayarak, yaşananları daha fazla kişiye duyurmak istedi.

When the Water Rises (2019) " Sular Yükselince adlı filmi ile Uluslarası Hindistan Film Festivalinde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Portraits of Zanzibar ( adlı kısa metrajlı belgeseli ile)Roma, Sorento, Moskova, Toronto, Amsterdam, New York, İsveç, İngiltere Preston, Londra'daki festivallerden davet aldı, finalist oldu. Sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarını Paris'te2019'da kurduğu MAISHA etik ve kültür moda markası ile devam etti. Paris'te France 24 kanalı başta olmak üzere Fransız ve Türk medyasında yorumcu olarak katılıyor.