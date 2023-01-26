Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Hukukçu Bülent Yücetürk oldu. Halk Tv konuğu Bülent Yücetürk kimdir ve Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Bülent Yücetürk kimdir? Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Hukukçu Bülent Yücetürk oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bülent Yücetürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bülent Yücetürk kimdir? Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli? Bülent Yücetürk biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT YÜCETÜRK KİMDİR?

Bülent Yücetürk, Malatyalıdır. 9 Haziran 1970'te Malatya'da dünyaya gelen Bülent Yücetürk, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bülent Yücetürk, Akçadağ Öğretmen Lisesi eğitiminden sonra

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazand. Yücetürk, 1991 yılında mezun oldu v daha sonra Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başladı.

1993'te Ankara'da hakim adayı olarak göreve başlayan Bülent Yücetürk, 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.