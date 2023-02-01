Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gıda Mühendisi- Akademisyen Bülent Şık oldu. Halk Tv konuğu Bülent Şık kimdir ve Bülent Şık kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Bülent Şık kimdir? Bülent Şık kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gıda Mühendisi- Akademisyen Bülent Şık oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bülent Şık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bülent Şık kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bülent Şık kimdir? Bülent Şık kaç yaşında, nereli? Bülent Şık biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT ŞIK KİMDİR?

1983-1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisan eğitmini almıştır. Sonrasında 1993-1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Mühendisik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Yine aynı bölümde 2004-2009 yılları arasında çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktorasını yapmıştır.

Kariyer

1990-2009 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı.

2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Teknik müdür yardımcılığı görevinde çalışırken gıda güvenliği, gıdalardaki toksik kimyasal maddelerin kalıntı analizleri ve çevre dostu kimya uygulamaları ile ilgilendi.