Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe oldu. Halk Tv konuğu Buğra Gökçe kimdir ve Buğra Gökçe kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Buğra Gökçe kimdir? Buğra Gökçe kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Buğra Gökçe kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Buğra Gökçe kimdir? Buğra Gökçe kaç yaşında, nereli? Buğra Gökçe biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini yaptı. 2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı. 2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında bu Belediye'de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökçe, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi, Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir. 2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökçe; İzmir'de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstlenmiş oldu. Kendisi aynı zamanda TMMOB ŞPO (Şehir Plancıları Odası), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) ve SDD (Sosyal Demokrasi Derneği) üyesidir.