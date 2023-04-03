Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Sanatçı Berhan Şimşek oldu. Halk Tv konuğu Berhan Şimşek kimdir ve Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Sanatçı Berhan Şimşek oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Berhan Şimşek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

1.11.1958 yılında Bayburt'ta doğan Berhan Şimşek, ilk öğrenimini Bayburt'ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhak Hamit akşam Ortaokulu'nda, lise ögrenimini Vefa Akşam Lisesi'nde tamamlamıştır.

25 yıl sinema oyunculuğu yapan Berhan Şimşek, Hosçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynamıştır. Televizyon ve dizi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği "En İyi oyuncu", Ankara Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu"ödüllerinin de sahibidir.

Nazım hikmet ve 68'liler Vakfı üyesi, (ÇASOD) Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Kurucu Üyesi olan Berhan Şimşek,1996-97 yıllarında Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve 1999 yılında Milliyet Gazetesinde seçim yazıları yazmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, 8 dönem Parti Meclisi Üyeliği görevini sürdürmüş ve MYK üyeliği yapmıştır. 22. dönem İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ,Türkiye- Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan Berhan Şimşek 1 çocuk babasıdır.