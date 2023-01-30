Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Halk Tv Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker oldu. Halk Tv konuğu Bengü Şap Babaeker kimdir ve Bengü Şap Babaeker kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Bengü Şap Babaeker kimdir? Bengü Şap Babaeker kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Halk Tv Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bengü Şap Babaeker kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Bengü Şap Babaeker kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bengü Şap Babaeker kimdir? Bengü Şap Babaeker kaç yaşında, nereli? Bengü Şap Babaeker biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BENGÜ ŞAP BABAEKER KİMDİR?

Halk TV Haber Müdürü Bengü Şap Babaeker, 1970 yılında Kars'da doğdu. Babaeker, Ziya Gökalp İlk ve Ortaokulundan sonra Yalova Lisesi'nde devam etti. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nünden mezun oldu. Babaeker, gazetecilik hayatına Metin Işık'ın etkisi ve ailesinin de desteğiyle 1993 yılında Dünya Gazetesi'nde başladı. Yazılı basın serüveni kısa süre sonra Kanal 6'ya transferiyle son buldu. O yıllarda bu yana, köklü televizyonlarda muhabir, editör, Haber'>haber müdürü görevlerini yürüttü. Kanaltürk, Habertürk, TV24 gibi yayın kuruluşlarında uzun yıllar çalıştıktan sonra Haber Global televizyonu ve Independent Türkçe servislerinin kurucu yönetim kadrosunda yer aldı.

Halk TV Haber Koordinatörü görevinden ayrılarak KRT TV'de Haber Koordinatörü olarak çalışmaya başladı; daha sonra tekrar Halk TV'ye dönerek haber müdürü olarak görev almaya başladı. Bengü Şap Babaeker evli ve bir çocuk annesidir.