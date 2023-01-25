Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan oldu. Halk Tv konuğu Barış Pehlivan kimdir ve Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Barış Pehlivan kimdir? Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Barış Pehlivan kimdir? Barış Pehlivan kaç yaşında, nereli? Barış Pehlivan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan (10 Temmuz 1983, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açıldı. Bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi.

Barış Pehlivan doğum tarihi : 10 Temmuz 1983

Barış Pehlivan kaç yaşında : 37 yaşında

Barış Pehlivan mesleği ne : Gazeteci ve yazar

Barış Pehlivan nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayın'da muhabirlik yaptı. CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan 'Paranın Seyir Defteri', 'Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu', 'Nohut Oda Bakla Sofa' adlı belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulundu. 5N1K programı için "Yabancılara Toprak Satışı", "Şah Mesud Suikastı" gibi dosya ve haberlere imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, cezaevine girdi.

Türkiye'nin en önemli gazetecilik ödüllerine layık görüldü. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yapıyor. 2007 yılından beri Odatv.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürüyor.

2005–2010 yılları arasında CNN Türk için Oradaydım belgeselini hazırladı. Oradaydım belgeselinde; Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan 250'den fazla olayı tanıklarıyla ekrana taşıdı.

Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler, Mahrem ve Metastaz adlı araştırma kitaplarına imza attı. Üç kitap da yayınlandıkları dönemde çok tartışıldı ve uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı.