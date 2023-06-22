Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Kültür Bakanı Bahattin Yücel oldu. Halk Tv konuğu Bahattin Yücel kimdir ve Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Bahattin Yücel kimdir? Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Kültür Bakanı Bahattin Yücel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bahattin Yücel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bahattin Yücel kimdir? Bahattin Yücel kaç yaşında, nereli? Bahattin Yücel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BAHATTİN YÜCEL KİMDİR?

Bahattin Yücel, (d. 1949, Nazilli, Aydın), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünden mezun oldu. Türkiye Seyahat Acenteları Birliği'nde yönetim kurulu başkanlığı, 19'uncu ve 20'inci dönem İstanbul milletvekilliği ile turizm bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İstanbul Okan Üniversitesi'nin danışma kurulu üyesidir.