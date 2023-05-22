Halk Tv konuğu Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Halk Tv konuğu Azmi Karamahmutoğlu kimdir ve Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli?