Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski CHP Milletvekili Atilla Kart oldu. Halk Tv konuğu Atilla Kart kimdir ve Atilla Kart kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski CHP Milletvekili Atilla Kart oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Atilla Kart kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Atilla Kart kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Atilla Kart kimdir? Atilla Kart kaç yaşında, nereli? Atilla Kart biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ATİLLA KART KİMDİR?

Atilla Kart, 10 Nisan 1954 yılında Yeniceoba, Cihanbeyli, Konya'da doğdu. Türk hukukçu ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekilidir. TBMM Anayasa Komisyonu ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Konya merkezli sosyal çalışmalar ve dernek yapılanmaları içinde görevler üstlendi. Baro yönetiminde görev yaptı. 22., 23.ve 24.Dönem Konya Milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.