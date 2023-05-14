Halk TV frekans bilgileri! Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Halk TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Halk TV'nin frekans bilgileri nedir? Halk TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Halk TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Halk TV frekansı kaçtır? Halk TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

HALK TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 2/3

HALK TV CANLI İZLE

Halk TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

HALK TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...