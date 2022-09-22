Halk TV CANLI izle! Halk TV canlı yayın izle!

Halk TV canlı yayın ile Halk TV'de yer alan tartışma programlarını ve haber programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Halk TV canlı yayın izlemek isteyenler için Halk TV canlı izle ve Halk TV canlı yayın linki haberimizde...

Halk TV canlı izle! Halk TV canlı yayın ile Halk TV'de yer alan tartışma programlarını ve haber programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Halk TV canlı yayın izlemek isteyenler için Halk TV canlı izle ve Halk TV canlı yayın linki haberimizde...

HALK TV CANLI İZLE

Halk TV canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarından Halk TV canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

HALK TV CANLI YAYIN

Halk TV canlı izlemek için HALK TV CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

Halk TV, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Her saat başı haber veren bir kanaldır. Ayrıca bu kanalla ilişkili bir de radyo istasyonu (Halk Radyo) bulunmaktadır.

Digiturk, D-Smart, KabloTV, BluTV, tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV, Türksat 3A, Türksat 4A ve internet üzerinden izlenebilmektedir.

10 Ocak 2005 tarihinde Deniz Baykal'a yakın iş adamlarının girişimleriyle kuruldu. 2020 yılının başında iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındı. 16 Temmuz 2020'de stüdyoları, 23 Temmuz 2020'de ise grafikleri ve jenerikleri yenilendi. 4 Ekim 2020'de HD yayına geçti. 18 Ekim 2021'de ise yeni logoya geçildi.

HALK TV FREKANS BİLGİLERİ

HALK TV Frekansı ayarı 12422, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor.