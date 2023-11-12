Halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı: 1'i ağır 2 yaralı

- Halk otobüsü kırımızı ışık ihlali yaptı: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsü yaya geçidindeki 2 kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yayalardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden yolun karışasına geçmeye çalışan, Ç.K.ve F.Ç'ye, kırmızı ışık ihlali yapan E.A. idaresindeki 41 J 0061 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ç.K. ve F.Ç'e yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi şans eseri yoldan geçen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptı. Yarlılar, ambulanslara Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Öte yandan, aracıyla kaza yerinden uzaklaşan halk otobüsü sürücüsü E.A.'nın karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.