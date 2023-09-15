Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı : 1 ağır yaralı

Otomobilde sıkışan yolcu böyle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yanyol Orduevi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 HC 4653 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 J 0088 plakalı Isuzu marka halk otobüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Kamil Saygın isimli yolcu otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerime adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan Kamil Saygın'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kamil Saygın ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.