Halk ekmek zamlandı mı? Halk ekmek kaç TL oldu?

Zam haberinin duyurulmasının ardından; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi. İmamoğlu, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara yeni fiyatla sunuldu. Peki, Halk ekmek zamlandı mı?

HALK EKMEK ZAMLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi. İmamoğlu, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edeceklerini bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL. İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edecek."