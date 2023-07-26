İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam geldi. 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, daha önce 3 liraya zamlandı. Peki, halk ekmek kaç TL oldu, halk ekmek zamlandı mı?

Son dönemde gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına da zam geldi. 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 250 gram normal ekmeğin güncellendi. Peki, Halk ekmek kaç TL oldu, halk ekmek zamlandı mı?

HALK EKMEK KAÇ TL OLDU?

500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı.

HAMBURGER EKMEĞİ 18.50 LİRA

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya yükselirken, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18.50 lira oldu.