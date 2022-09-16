Binlerce kişiye eğitim imkanı sağlamakta olan halk eğitim merkezlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Halk eğitim hafta sonu açık mı? Halk eğitim merkezleri hafta sonu açık mı? Halk eğitim merkezleri çalışma saatleri!

Ömür boyu eğitim anlayışını benimseyen ve insanların eğitimi için kursların verildiği halk eğitim merkezleri vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Peki, Halk eğitim hafta sonu açık mı? Halk eğitim merkezleri hafta sonu açık mı? Halk eğitim merkezleri çalışma saatleri!

HALK EĞİTİM HAFTA SONU AÇIK MI?

Birçok farklı eğitimin verildiği halk eğitim merkezleri hafta sonları çalışmamaktadır. Hafta içinde ise 08:30-17:00 arasında hizmet veren halk eğitim merkezlerinde öğle tatili bulunmaktadır. Öğle arası ise 12:30-13:30 arasında gerçekleşmektedir.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk eğitim merkezleri hafta içi açılış saati: 08:30

Halk eğitim merkezleri hafta içi kapanış saati: 17:00

Halk eğitim merkezleri öğle tatili saatleri: 12:30-13:30

Hafta sonları ise hizmet vermemektedir.