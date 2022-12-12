Halk Bankası TOKİ para iadesi ne zaman hesaba geçer vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ kura çekimleri devam ederken Halk Bankası TOKİ para iadesi ne zaman hesaba geçer sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Halk Bankası TOKİ para iadesi ne zaman hesaba geçer?

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HALK BANKASI TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

ankamız, TOKİ ''Toplu Konut İdaresi Başkanlığının'' Gayrimenkul Projelerinde başvuru ve satış işlemlerine aracılık etmektedir.

TOKİ Gayrimenkul Projelerine Bankamız aracılığı ile başvuru yapan vatandaşların, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamayanların başvuru iade işlemleri yapılmaktadır.

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Ancak kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecektir.

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