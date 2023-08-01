(Halk arasında 'âdemelması' adı verilen ve boynun ön taraf..) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

1 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Halk arasında "âdemelması" adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Halk arasında "âdemelması" adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Halk arasında "âdemelması" adı verilen ve boynun ön tarafında bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A-) Erkeklerde bulunur, kadınlarda bulunmaz

B-) Kadınlarda bulunur, erkeklerde bulunmaz

C-) Bütün insanlarda bulunur

D-) Sadece çocuklarda bulunur

Doğru Cevap : C şıkkı