Hekim, sunucu, yazar ve milletvekili Halit Yerebakan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Halit Yerebakan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, milletvekili mi? Halit Yerebakan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Halit Yerebakan geliyor. Peki, Halit Yerebakan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Doktor ve Milletvekili Halit Yerebakan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

HALİT YEREBAKAN KİMDİR?

Halit Yerebakan (d. 8 Ağustos 1982, Rize), Türk hekim, sunucu ve yazardır. Doktor Geldi ve Hayatın Ritmi adlı televizyon sağlık programlarını hazırlamış ve sunuculuğunu yapmıştır.

Yeditepe Üniversitesi'nde kalp ve damar cerrahisi anabilim dalında profesör ve bölüm başkanı olan Yerebakan, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

2023 Türkiye genel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından İstanbul milletvekili seçildi.