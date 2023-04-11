Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. Ak Parti'nin Ordu için hazırladığı listedeki isimlerse şehirde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelişmelerin ardından ise arama motorlarında Halit Tomakin görevden neden alındı? Halit Tomakin istifa mı etti, neden? soruları aratıldı.

AKP milletvekili adayları açıklandı mı? AK Parti milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin hakkında merak edilenler var. Peki, Halit Tomakin görevden neden alındı? Halit Tomakin istifa mı etti, neden?

HALİT TOKMAKİN GÖREVDEN NEDEN ALINDI?

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.

Tomakin, "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

"SEÇİMDE YAŞAYACAĞIMIZ RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM"

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."