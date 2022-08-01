Ali Sunal, kendisini amca olarak tanıtıp çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi olurken "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" ifadelerini kullandı. Halit Sunal kimdir? Kemal Sunal'ın amcası var mı?

HALİT SUNAL KİMDİR?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ali Sunal'ın kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıttı. Halit Sunal hakkında dava açtı. Ali Sunal yaptığı açıklamada Bu isimde bir amcası olmadığını söyleyerek bu kişinin insanları dolandırdığını ifade etti.

KEMAL SUNAL'IN AMCASI VAR MI?

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal "Bizim bu isimde amcamız yok" açıklamasını yaparken bu açıklama sonrası ise kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım. Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirterek savcılığa başvurdu.