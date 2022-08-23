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Halit Özgür Sarı 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Halit Özgür en son Sarı Gizli Saklı dizisinde başrol oynadı. Oyuncu Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı kaç yaşında, nereli? Halit Özgür Sarı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

4 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak "Kardeşlerim" dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Pamir/Levent / 2022

Kardeşlerim / Kadir Eren / 2021-2022

Hakan: Muhafız / Arif / 2020

Kırmızı Oda / Murat Sarsılmaz / 2020-2021

Şampiyon / Kerem Yılmaz / 2019-2020

Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp / 2018-2019

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Filmler

Geçen Yaz / Burak / 2021