Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı hayatı ve biyografisi! Halit Özgür Sarı kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Halit Özgür Sarı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenler. Halit Özgür Sarı hayatı ve biyografisi. Halit Özgür Sarı kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Halit Özgür Sarı merak konusu oldu. İşte Halit Özgür Sarı hakkında merak edilen Halit Özgür Sarı kimdir, Halit Özgür Sarı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
Doğum tarihi: 4 Ekim 1993
(28 yaşında)
İstanbul
Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. 2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakteriyle birlikte tanınırlığı arttı. Günümüzde ise, Gizli Saklı dizisinde "Pamir Ulaş/Levent Güneş" karakterlerine hayat vermektedir.