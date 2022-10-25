Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kullanıcılar, Halit Kıvanç'ın hayatını araştırmaya başladı. Ünlü sunucunun ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Halit Kıvanç öldü mü, ölüm sebebi ne? Halit Kıvanç neden öldü? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç sosyal medyadan verdi. Ünlü sunucunun ölüm sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar, Halit Kıvanç'ın ölüm sebebini araştırmaya başladı. Peki, Halit Kıvanç öldü mü, ölüm sebebi ne? Halit Kıvanç neden öldü? Detaylar haberimizde...

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç (d. 18 Şubat 1925, Fatih,İstanbul), Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı. Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, ise NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları sundu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.

HALİT KIVANÇ ÖLDÜ MÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta sunucu, bir süredir hastalıkla boğuşuyordu. Acı haberi Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Paylaşımında Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

HALİT KIVANÇ NEDEN ÖLDÜ?

Bir döneme damga vuran duayen sunucu Halit Kıvanç'ın bir süredir hastalıkla mücadele ettiği bilinmektedir. Ünlü sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.