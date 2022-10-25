Halit Kıvanç kaç yaşındaydı? Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? Halit Kıvanç'ın doğum tarihi ne?
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Bir döneme damga vuran duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta sunucu, bir süredir hastalıkla boğuşuyordu. Peki, Halit Kıvanç kaç yaşındaydı? Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? Halit Kıvanç'ın doğum tarihi ne? İşte detaylar...
Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Halit Kıvanç'ın vefatının ardından vatandaşlar Halit Kıvanç kaç yaşındaydı? Halit Kıvanç'ın doğum tarihi kaç? merak etti. Bilgiler sizlerle...
Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç sosyal medyadan verdi. Usta sunucunun cenazesi perşembe günü, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Halit Kıvanç 18 Şubat 1925 İstanbul doğumludur.