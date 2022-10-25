Halit Kıvanç kaç yaşındaydı? Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? Halit Kıvanç'ın doğum tarihi ne?

Bir döneme damga vuran duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta sunucu, bir süredir hastalıkla boğuşuyordu. Peki, Halit Kıvanç kaç yaşındaydı? Halit Kıvanç kaç yaşında vefat etti? Halit Kıvanç'ın doğum tarihi ne? İşte detaylar...