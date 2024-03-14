Halit Karabela kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Balya Belediye Başkan adayı Halit Karabela kaç yaşında, nereli?
Halit Karabela kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayı Halit Karabela kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Balya Belediye Başkan adayı olan Halit Karabela hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Halit Karabela'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Halit Karabela kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Balya Belediye Başkan adayı Halit Karabela kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HALİT KARABELA KİMDİR?
Halit Karabela, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Balya Belediye Başkan adayı Halit Karabela esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.