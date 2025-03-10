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Halit Can Sakman kimdir? Halit Can Sakman Sevcan hemşireyi neden öldürdü (Antalya)?

Halit Can Sakman kimdir? Halit Can Sakman Sevcan hemşireyi neden öldürdü (Antalya)?
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Antalya'da Halit Can Sakman, kendisi gibi hemşire olan 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdü. Kendisi de boğazından yaralanan Halit Can Sakman, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cinayet sonrası Sevcan hemşirenin annesi, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti. Halit Can Sakman kimdir? Halit Can Sakman Sevcan hemşireyi neden öldürdü (Antalya)?

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 2 ay önce evlenen Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, önceki gün maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞINI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

ANNE SİLİFKE'DEN GELDİ

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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