Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında otomotiv gazetecisi Halit Bolkan geliyor. Peki, Halit Bolkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, nerede çalışıyor? Halit Bolkan'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Halit Bolkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Halit Bolkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Halit Bolkan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HALİT BOLKAN KİMDİR?

Halit Bolkan otomobil gazetecisidir. Halit Bolkan 1970 Manisa doğumludur. Liseden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Halit Bolkan otomobil alanında bilgili isimlerin başında gelmektedir. Halit Bolkan Auto Start dergisinin kuruluşunu yapmıştır. Halit Bolkan TR Auto, Auto Motor & Sport dergilerinde çalışmıştır. Halit Bolkan A Haber'de Otorite isimli bir program hazırlayıp sunmuştur ve TRT Belgesel ve Sanayi Savaşları programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ssoyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Halit Bolkan'ın Twitter'da 20 bin takipçisi vardır. İnstagram'da ise 11 bin takipçisi bulunmaktadır.