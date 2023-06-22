Halis Yunus Ersöz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz kimdir

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Halis Yunus Ersöz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Halis Yunus Ersöz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Halis Yunus Ersöz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Halis Yunus Ersöz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

HALİS YUNUS ERSÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1968 yılında Karabük'te doğdu.

İstanbul Üniversitesi İktisat FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olan Ersöz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Mesleki kariyerine 1993 yılında İstanbul ÜniversitesiSosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlayıp sırasıyla, 2000 yılında Dr. Araştırma Görevlisi, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında da Profesör oldu.

1997-1998yıllarındaCornell Üniversitesi, Endüstri ve Çalışma İlişkileri Okulunda misafir araştırmacı olarak bulundu.

2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve 2011-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı, 2015-2019 yılları arasında aynı üniversitede Rektör yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Yayımlanan 8 kitabı ve 50'nin üzerinde ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerdeki makaleleri ile bildirileri vardır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış olan Sayın Ersöz, evli ve 4 çocuk babasıdır.21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.