1938 yılında Diyarbakır Lice'de doğan ünlü sanayici ve iş adamı Halis Toprak, İş hayatına Adana'da başladı. Seramik, kağıt, ilaç gıda gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren Toprak Holding'i Türk sanayine kazandıran Halis Toprak, kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Halis Toprak kimdir? Halis Toprak kaç yaşındaydı, nereli? Halis Toprak hayatı ve biyografisi nedir?

Seramik, kağıt, ilaç gıda gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren Toprak Holding'i Türk sanayine kazandırdı. Peki, Halis Toprak kimdir? Halis Toprak kaç yaşındaydı, nereli? Halis Toprak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HALİS TOPRAK KİMDİR?

Halis Toprak (d. 1938, Diyarbakır, Türkiye) - (ö. 3 Ocak 2016, Nice Fransa), Türk işadamı.

İş hayatına Adana'da başlamıştı. 1977'de İstanbul'da Toprak İnşaat firmasını kurdu. Toprak Holding A.Ş. ise hemen ardından 16 Mayıs 1977'de kuruldu. 1992 yılında ana ortakları Toprak Grubu şirketleri olan Toprakbank kuruldu. Zararı öz kaynaklarını aşan, mali bünyesi zayıflayan Toprakbank 2001 sonunda Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alındı. Halis Toprak, 32 yıl sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığını 2009'da oğlu Mehmet Toprak'a devretti

Aynı yıl Toprak Grubu'nun şirketlerinin tümünün yönetimine TMSF el koydu. Halis Toprak, Toprak Grubuna ait 22 şirketin ve 21 sanayi tesisinin yönetimini, Toprak Grubu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na olan borcunun tamamını ödeyerek geri almıştır. Halis Toprak 29 Haziran 2012 tarihinde tekrar Toprak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gelmiştir.

İlk eşi Ayşe Hanım'dan 10 tane çocuğu vardır. 540 milyar lira rekor tazminat ödeyerek boşanmıştır. 1988 yılında birlikte olduğu Gülcan Hanım'dan Salim adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. 1999'da evlendiği üçüncü eşi Özlem hanım'dan 2002 yılında doğan Turgut adında bir oğlu vardır. On sene evlilikten sonra boşanmıştır. Nazlıcan Tağızade ile (13 Temmuz 1992 doğumlu) yaptığı evlilik kamuoyunun dikkatini çekmiş ve kısa sürede boşanmıştır.

Ölümü

3 Ocak 2016 tarihinde Fransa'nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'ye uçakla getirilen cenazesi 5 Ocak 2016'da Büyük Mecidiye Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.