Bergen'in hayatını konu alan Bergen filminin vizyona girmesi ile birlikte Halis Serbest yaşıyor mu? Sorusu gündeme gelmişti. İzleyiciler başta olmak üzere birçok kişi Halis Serbest yaşıyor mu? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Halis Serbest yaşıyor mu? Halis Serbest hayatta mı, öldü mü? Halis Serbest kimdir, ne iş yapar?

Halis Serbest yaşıyor mu? Sorusu, Bergen filminin izleyicileri başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak konusu haline geliyor. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen filmi şubat ayında vizyona girmişti. Peki, Halis Serbest yaşıyor mu? Halis Serbest hayatta mı, öldü mü? Halis Serbest kimdir, ne iş yapar?

HALİS SERBEST YAŞIYOR MU?

Halis Serbest, Bergen ile evlenirken "Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz." Açıklamalarından sonra Bergen, sahnelere dönmek ve Serbest'ten ayrılmak istemiştir. Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibidir. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BERGEN'İN ÖLÜMÜ

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.