Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? Halis nedir TDK anlamı! - Haberler

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Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? Halis nedir TDK anlamı!

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Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? Halis nedir TDK anlamı!

Sosyal medyada son günlerde sıkça karşımıza çıkan halis mi bu, halis mi görüyorum gibi ifadelerden sonra Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? merak edildi. İşte Halis TDK anlamı!

Halis mi ne demek? Sosyal medyada son günlerde sıkça karşımıza çıkan halis mi bu, halis mi görüyorum gibi ifadelerden sonra Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? merak edildi. İşte Halis TDK anlamı haberimizde...

HALİS Mİ NE DEMEK?

Halis, tek bir şeyden oluşmuş bulunan, katışık olmayan, katışıksız, öz anlamına gelmektedir.

HALİS TDK ANLAMI NEDİR?

Katışık olmayan, katışıksız, saf:

"Devşirme değil, cetbecet Türk, özüm gibi halis Sivaslı, aslan gibi kumandan." - Nazım Hikmet

Halis mi ne demek? Sosyal medyada halis mi bu ne demek? Halis nedir TDK anlamı!

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