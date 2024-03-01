Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİS ADIGÜZEL KİMDİR?

Halis Adıgüzel, 1987 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Tokat'ta tamamladıktan sonra ortaöğrenimine İstanbul'da devam etti. Kuyumculuk sektöründe kariyerine adım atan Adıgüzel, mesleki eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda yöneticilik görevlerinde bulundu. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında temsilcilik yaparak toplumsal hizmetlere katkı sağladı. HÜDA PAR ile siyasi hayata adım atan Adıgüzel, İstanbul Bahçelievler ilçesinde başkanlık görevini üstlendi. Evli olan Adıgüzel'in 2 çocuğu bulunmaktadır.