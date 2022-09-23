Sosyal medyada gündem olan halının üzerindeki telefon görseli konuşuluyor. Görsel de desenli bir halı, beyaz bir masa ve telefonu bulunuyor. Ancak telefonu bulmak biraz dikkat istiyor. Halının üzerindeki telefon nerede merak ediliyor. Peki, Halının üzerindeki telefon nerede? Sosyal medyada gündem olan işte o telefon!

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Halının üzerindeki telefon sosyal medyada gündemden düşmüyor. Göz yoran halı deseninde telefonu bulamayanlar, halının üzerindeki telefon nerede diye sıklıkla araştırıyor. Halının üzerindeki telefon nerede? Sosyal medyada gündem olan işte o telefon! Halının üzerindeki telefon nerede? Sosyal medyada gündem olan işte o telefon! Detaylar haberimizdedir…

HALININ ÜZERİNDEKİ TELEFON NEREDE?

Sosyal medyada o görsel kısa süre içerisinde en çok paylaşılanları arasına girdi. Küçük bir ipucu vermek gerekirse eğer kılıfın üzerinde çiçek deseni bulunuyor. Filipinli bir kullanıcı tarafından sosyal medyaya yüklenen görsel, telefon kılıfını bulmak hiç de kolay olmadı. Uzun süre baktınız zaman ve hala göremiyorsanız işte görseldeki ayrıntı.