Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?