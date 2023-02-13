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Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?

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Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi merak edildi. Peki, Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Haliliye, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus:381,877

Şanlıurfa'da yer alan Haliliye ilçesinin nüfusu381,877'dir.

Haliliye, Şanlıurfa iline bağlı bir merkez ilçedir.

Tarihçe

12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Şanlıurfa merkez ilçesinin üçe bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. İlçe Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçesidir.

Göbeklitepe bu ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Kültür

1881'de Hagop Ardvisyan tarafından restore edilen Germuş Kilisesi ilçe sınırlarında bulunmaktadır.

Haliliye nerede? Haliliye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Haliliye ilçesi hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
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Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Şanlıurfa Haliliye Gündem Yaşam Haberler

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