Haliliye Belediyesi Millet Evleri'nde Kadınlar Hem Meslek Öğreniyor Hem de Okuma Yazma Kursuna Katılıyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Millet evlerindeki kurslarla bir yandan meslek öğrenen kadınlar, bir yandan da Okuma Yazma Kursu ile eğitim alıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Millet Evleri'nde meslek edindirme ve hobi kursları düzenleniyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Millet evlerindeki kurslarla bir yandan meslek öğrenen kadınlar, bir yandan da Okuma Yazma Kursu ile eğitim alıyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Millet Evleri'nde meslek edindirme ve hobi kursları düzenleniyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Millet evindeki el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticilerden hem teorik, hem de uygulamalı eğitim alıyor. Süleymaniye Millet evinde faaliyette olan dikiş-nakış, el sanatları ve kuaför kurslarına bölgedeki kadınların ilgisi yoğun olurken, bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Hayata geçirilen Kırmızı Kurdele Projesi çerçevesinde devam eden okuma-yazma kursuna katılan kursiyerler ise buradan aldıkları eğitim ile okuma-yazma öğreniyor. Düzenli olarak aldıkları eğitimlerle kurs sonunda yapılan sınavda başarılı alan kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriliyor. Süleymaniye Millet evindeki okuma-yazma kursundan eğitim alan kursiyerler, sunulan imkanlar ile okuma-yazma öğrendiklerini ifade ederek, Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" sloganıyla hizmet veren Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Millet evlerindeki kurslarda faydalanmak isteyen kadınların, merkezlere başvuru yaparak, kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA