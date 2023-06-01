Haliliye Belediyesi Kadınlara Yeni Yaşam Alanı Sunuyor

Haliliye Belediyesi tarafından kadınlara yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağının ikincisi açıldı. Kadınlara vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağı, Osmangazi Mahallesinde hizmete sunuldu. Bölgenin ihtiyacı olan ve kadınların talebi yönünde çalışmaların hızla tamamlandığı Hanımlar Konağında; kadınların spor yapmalarının ve sağlıklı yaşam ipuçlarını öğrenmelerinin hedeflendiği fitness salonu, meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve el emeklerini sergileyecekleri ahşap boyama atölyesi, dikiş-nakış atölyesi ve trikotaj atölyesi ile kursiyerlerin vakit geçirecekleri kafeterya yer alıyor. Kurs kayıtları devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar için kayıtların devam ettiği ve kayıt oluşturmak isteyen kursiyerlerin ise Hanımlar Konağına başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

Haliliye Belediyesi tarafından kadınlara yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağının ikincisi açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın sözünü verdiği Hanımlar Konağının ikincisi için çalışmalar hummalı bir şekilde tamamlandı. Kadınlara vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağı, Osmangazi Mahallesinde hizmete sunuldu. Bölgenin ihtiyacı olan ve kadınların talebi yönünde çalışmaların hızla tamamlandığı Hanımlar Konağında; kadınların spor yapmalarının ve sağlıklı yaşam ipuçlarını öğrenmelerinin hedeflendiği fitness salonu, meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve el emeklerini sergileyecekleri ahşap boyama atölyesi, dikiş-nakış atölyesi ve trikotaj atölyesi ile kursiyerlerin vakit geçirecekleri kafeterya yer alıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan bu kurslarda ise uzman eğitmenler eşliğinde gelen kursiyerlere eğitimler veriliyor.

Kurs kayıtları devam ediyor

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar için kayıtların devam ettiği ve kayıt oluşturmak isteyen kursiyerlerin ise Hanımlar Konağına başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. - ŞANLIURFA