Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler biyografisi!

Hakem Halil Umut Meler kimdir ve Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Halil Umut Meler biyografisi ve hayatı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Salzburg maçında düdük çalan hakem Halil Umut Meler kararlarıyla Portekiz cephesinden tepki çekmesiyle gündeme geldi. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler kaç yaşında, nereli?

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HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında doğdu. Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.